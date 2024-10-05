ФБР предупредило о возможных актах насилия в США 7 октября в связи с годовщиной атаки на Израиль

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство внутренней безопасности США выступили с предупреждением о возможных актах насилия со стороны экстремистов 7 октября, в день первой годовщины нападения палестинского движения ХАМАС на юг Израиля.
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