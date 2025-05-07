На Украине функционируют до 150 мошеннических кол-центров

РЕН ТВ В настоящее время на Украине действуют до 150 кол-центров, которые ведут мошенническую деятельность против россиян, при этом Киев для их работы использует информационную инфраструктуру стран Евросоюза, сообщили в ЦОС ФСБ"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России на постоянной основе реализуются мероприятия по противодействию мошеннической деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий", – говорится в сообщении.