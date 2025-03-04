Известный общественник и критик мэрии может возглавить новый дорожный департамент

Одним из основных претендентов на пост руководителя нового дорожного департамента в Новосибирске называют известного общественника, эксперта в сфере дорог и транспорта, который имеет обширный опыт как в строительной отрасли, так и в общественной деятельности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии