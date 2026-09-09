«Калуга» сыграет с «Уфой» в Кубке России

В предыдущем раунде «Калуга» обыграла курский «Авангард» со счетом 2:1. Начало игры в 17:00.Сегодня на стадионе "Спутник" пройдет матч четвертого раунда Кубка России по футболу (Путь регионов).
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