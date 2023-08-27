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Месси забил в дебютном матче в МЛС, замкнув прострел у пустых ворот. Он отдал предголевой пас по ходу атаки

Месси забил в дебютном матче в МЛС, замкнув прострел у пустых ворот. Он отдал предголевой пас по ходу атаки

«Интер Майами» добился победы на поле «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0). 36-летний нападающий вышел на замену на 60-й минуте и установил окончательный счет матча на 89-й.

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