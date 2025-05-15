Русский полузащитник Шапи-Сулейманов спасает «Спортинг» от поражения

Матч между «Спортинг-Канзас Сити» и «Сент-Луис» в MLS завершился со счётом 2:2. Русский полузащитник Магомед Шапи-Сулейманов сделал важный ассист, который помог «Спортингу» избежать поражения, отыгравшись с 0:2.