Русский полузащитник Шапи-Сулейманов спасает «Спортинг» от поражения

Матч между «Спортинг-Канзас Сити» и «Сент-Луис» в MLS завершился со счётом 2:2. Русский полузащитник Магомед Шапи-Сулейманов сделал важный ассист, который помог «Спортингу» избежать поражения, отыгравшись с 0:2.
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