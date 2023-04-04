Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Степанова
    Уже несколько лет в аптеках отсутствуют интерферон (лиофилизат) и ранитидин (дорогие аналоги не предлагать)Мурашко: В России...
  • Роман Орманин
    ну для любовницы это наверное плохо но для мужика и вообще семьи то это хорошо))) не факт что для жены хорошо в обоих...Существуют любовн...
  • Лариса Голубицкая
    Упаси нас,БОЖЕ,от такого!!!!!!Первый детский са...

Что скрыто в ироническом молчании пожилых людей?

Что скрыто в ироническом молчании пожилых людей?

Жизненный опыт и мудрость, приобретаемые с годами, часто проявляются в молчании пожилых людей. Но что может скрываться за этим молчанием? Какие мысли, чувства и переживания могут таять в сердцах старших поколений? Рассмотрим этот вопрос ближе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх