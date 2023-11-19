В Рязани на пешеходном переходе сбили 74-летнюю пенсионерку

Происшествие произошло около 17:35 напротив дома № 5 на улице Больной. По предварительной информации полиции, 46-летний мужчина на Skoda Octavia сбил 74-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
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