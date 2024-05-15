В первом квартале резко упал объем сделок M&A с уходящими иностранцами

Стоимостной объем сделок по выкупу российскими инвесторами отечественных активов у уходящих иностранцев в первом квартале 2024 года упал более чем в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, пишет РБК со ссылкой на данные исследования сделок слияния и поглощения (M&A), проведенного AK&M.