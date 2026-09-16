RT: структуры Ходорковского обещали финансировать кандидата от партии «Рассвет»

Структуры беглого олигарха Михаила Ходорковского* обещали выделить 20 млн рублей на продвижение Дмитрия Абашева из Нижнего Тагила, который был председателем Свердловского отделения незарегистрированной оппозиционной партии «Рассвет» и планировал баллотироваться в Госдуму.