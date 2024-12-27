В Смоленске актеры готовятся к премьере спектакля режиссера из Китая Ичень Лю

На сцене драмтеатра поставят спектакль по повести Булгакова «Роковые яйца» В драматическом театре имени Грибоедова в Смоленске прошло заседание технического совета спектакля «Роковые яйца» по повести Михаила Булгакова.
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