Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В Смоленске актеры готовятся к премьере спектакля режиссера из Китая Ичень Лю

В Смоленске актеры готовятся к премьере спектакля режиссера из Китая Ичень Лю

На сцене драмтеатра поставят спектакль по повести Булгакова «Роковые яйца» В драматическом театре имени Грибоедова в Смоленске прошло заседание технического совета спектакля «Роковые яйца» по повести Михаила Булгакова.

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