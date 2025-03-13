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Царьград

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Богатые родители жениха дочки Анастасии Волочковой проигнорируют свадьбу: Балерина ответила сватам

Богатые родители жениха дочки Анастасии Волочковой проигнорируют свадьбу: Балерина ответила сватам

У Ариадны будет две свадьбы. Но на той, которую сейчас организует её знаменитая мать, ни будет ни родни Никиты Григоряна, ни её отца Игоря Вдовина.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Родители  жениха  не  хотят в упор видеть Сволочкову. Значит, есть за  что.
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