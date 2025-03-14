Вэнс: Байден проспал свое президентство, а страной руководила его жена

Global Look Press/Evan Vucci - Pool via CNP/Keystone Press Agency Бывший американский президент Джо Байден проспал свой срок, администрацией в это время руководила его жена, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
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