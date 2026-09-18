За сутки в авариях Ленобласти пострадали девять человек

За прошедшие сутки на дорогах Ленинградской области зафиксировано девять пострадавших в ДТП. Среди получивших травмы оказались трое детей.
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