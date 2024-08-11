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В ТРЁХ РЕГИОНАХ РОССИИ ВВЕЛИ РЕЖИМ КТО. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ И ПОЧЕМУ ЕГО ПРИШЛОСЬ ОБЪЯВИТЬ?

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Комментарии
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Татьянка Яцук
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3 час.
татьяна Ivanova
Позорище!!! Как новогодняя ёлка украшены генералы
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1 час.
Valentina hohlova
страна это позорище видеть каждый праздник. и не надо удивляться тому какие чувства испытывают наши граждане когда видят все эти заседания торжественные и несметные ряды ивановых булгаковым и проч. тех кого назовёте завтра. а этим гусям по выходу из тюряги через много не позорить русские фамилии - сменить на пшеканье аны яны дзе ич и проч. фамилии наших граждан мошенников и уголовников.
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9 мин.

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