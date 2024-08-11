В ТРЁХ РЕГИОНАХ РОССИИ ВВЕЛИ РЕЖИМ КТО. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ И ПОЧЕМУ ЕГО ПРИШЛОСЬ ОБЪЯВИТЬ?

Valentina hohlova

страна это позорище видеть каждый праздник. и не надо удивляться тому какие чувства испытывают наши граждане когда видят все эти заседания торжественные и несметные ряды ивановых булгаковым и проч. тех кого назовёте завтра. а этим гусям по выходу из тюряги через много не позорить русские фамилии - сменить на пшеканье аны яны дзе ич и проч. фамилии наших граждан мошенников и уголовников.