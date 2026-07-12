Протесты на заводах Volkswagen: под угрозой десятки тысяч рабочих мест

В Германии кипят нешуточные страсти. На прошлой неделе тысячи сотрудников Volkswagen вышли на протесты после того, как стало известно о планах компании уволить до 100 тысяч человек по всему миру и закрыть несколько заводов на родине.
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