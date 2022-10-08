Почему-то бывшие советские люди наивно полагали, что государство, как это раньше было, станет о них заботиться

Фото: Даниэль Бискуп / spiegel.deВ 1990-х годах в нашей стране возникло новое государство: Российская Федерация.
Популярные статьи
- Около 20 крупнейших заводов уже сгорело, представляете масштабы катастрофы
- Размеры штурмовика Су-39 достаточно компактны, что придает ему больше маневренности, способность летать на небольших высотах и делает его трудноуловимым для попадания.
- Эти два пистолета-пулемета стали известными не столько в годы войны, сколько после – когда про Великую Отечественную стали снимать фильмы
Свежие комментарии