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Почему-то бывшие советские люди наивно полагали, что государство, как это раньше было, станет о них заботиться

Почему-то бывшие советские люди наивно полагали, что государство, как это раньше было, станет о них заботиться

Фото: Даниэль Бискуп / spiegel.deВ 1990-х годах в нашей стране возникло новое государство: Российская Федерация.

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