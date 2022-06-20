Песков: Страны Запада никогда не вернут доверие России

В правительстве Российской Федерации пришли к мнению, что сложившаяся на территории Украины ситуация продолжиться в течении продолжительного времени, и Западные Государства после своих действий уже не получат возможности вернуть доверие России.
В правительстве Российской Федерации пришли к мнению, что сложившаяся на территории Украины ситуация продолжиться в течении продолжительного времени, и Западные Государства после своих действий уже не получат возможности вернуть доверие России.
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