Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Беляев
    Пушилин баллотироваться в свое время от партии Мавроди. Это о чем то говорит?Политолог Денисов...
  • Мурад Гаджиев
    Бедные украинцы!Самолеты ВВС США ...
  • Павел Александрович
    Ему не нравится, что нет у них, свойственной нашей либерастовой тусовке, двусмысленности, неопределенности, - они люд...Иосиф Пригожин ос...

Песков: Страны Запада никогда не вернут доверие России

Песков: Страны Запада никогда не вернут доверие России

В правительстве Российской Федерации пришли к мнению, что сложившаяся на территории Украины ситуация продолжиться в течении продолжительного времени, и Западные Государства после своих действий уже не получат возможности вернуть доверие России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх