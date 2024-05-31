Дом отдыха появится в ТиНАО

В Щаповском поселении ТиНАО планируется построить дом отдыха. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектуры), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Юлиана Княжевская.
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