Дом отдыха появится в ТиНАО

В Щаповском поселении ТиНАО планируется построить дом отдыха. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектуры), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Юлиана Княжевская.