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Регионы России

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Google интегрирует фирменные карты с другими приложениями через нейросеть Gemini

Google интегрирует фирменные карты с другими приложениями через нейросеть Gemini

Интеграция предполагает, что «Карты» смогут получать релевантную информацию из сервисов Google, таких как Gmail, Google Photos, «Поиск» и YouTube, обеспечивая более персонализированный пользовательский опыт.

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