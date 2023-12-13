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Царьград

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В Перми составили портрет «типичного безбилетника»

В Перми составили портрет «типичного безбилетника»

Это молодые люди не старше 40 лет.В Перми составили примерный портрет «типичного безбилетника». По данным Дептранса, это как правило молодой человек или женщина не старше 40 лет, часто студенты или работники промышленных предприятий.

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