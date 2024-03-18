Четыре случая провала техники под лед произошло в Новосибирской области

На минувшей неделе частичные случаи провала техники под лед отмечались на водных объектах села Боровое под Новосибирском, села Быстровка Искитимского района и села Красный Яр Ордынского района, сообщил глава регионального МЧС Виктор Орлов.
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