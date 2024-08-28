Мексика заморозила отношения с посольствами США и Канады после критики судебной реформы

МЕХИКО (ИА Реалист). Мексика приостановила дипломатические отношения с посольствами США и Канады. Об этом сообщил президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор после того, как американский и канадский послы раскритиковали предложенную им судебную реформу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии