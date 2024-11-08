"Конец истории": как Голливуд отреагировал на победу Дональда Трампа на президентских выборах

Победа Дональда Трампа на президентских выборах потрясла Голливуд: актеры, знаменитости и медийные персоны во вторник вечером и в среду утром поделились в социальных сетях своими чувствами обиды и разочарования.
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