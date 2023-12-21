Украинский пленный рассказал, как командование ВСУ раздавало солдатам наркотики, а суд оправдал мужчину после 48 лет тюремного заключения: что произошло, пока вы спали Украинский пленный рассказал, как командование ВСУ раздавало солдатам наркотики.
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