Washington Post: на службу в ВСУ поступили более 2,7 тысячи осужденных

На службу в ВСУ поступили более 2,7 тысяч осужденных мужчин. Об этом сообщает The Washington Post. По информации издания, из бывших заключенных формируются штурмовые бригады, находящиеся под командованием обычных военных.
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