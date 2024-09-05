Внимание! Сводка по СВО на утро 5 сентября

Ночью с 4 по 5 сентября БПЛА «Герань» выполнили задание в Киеве, Борисполе, Белой Церкви, Павлограде, Харькое, Сумам, Кривом Роге, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Днепропетровской областях, сообщает телеграмм-канал Два майора со ссылкой на свои источники.
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