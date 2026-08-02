Зампред Комитета Госдумы предложил ввести регулирование цен на авиабилеты

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев, представляющий фракцию «Справедливая Россия», выступил с инициативой введения государственного регулирования цен на авиабилеты и провоз багажа.
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