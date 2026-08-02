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Регионы России

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Зампред Комитета Госдумы предложил ввести регулирование цен на авиабилеты

Зампред Комитета Госдумы предложил ввести регулирование цен на авиабилеты

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев, представляющий фракцию «Справедливая Россия», выступил с инициативой введения государственного регулирования цен на авиабилеты и провоз багажа.

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