"Если США встанут на сторону России, у Украины не останется выбора, кроме как отказаться от дальнейшей эскалации и заключить мирную сделку", - пишет The Atlantic.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Казахстан. Всё ка...
- СК «Зализать раны ва...
- Казахстан. Всё ка...
много шума из ничего.
США ..ВРАГ РОССИИ...И ИМ ПРОДАЮТ ДИЗЕЛЬ...А ДРУГУ РОССИИ...КУБЕ?????...ЭТО ПОЗОР РОССИИ..Продавать врагу...а не другу.
Совсем не факт! Это как "битый небитого везёт"! И теперь нас будут дркть, а мы должны будем "баки Гуддеривну заливать". Трамп ничего не изменил: оружие идёт через Европу, санкции - так же, сведения У404 так же получают. Не изменилось ничего. чне нужен Западу '"! Им надо добить Россиию! Вот топливо уже поставляет. Надо, чтоб поставляла всё остальное. И ЗА ТАК!
Пока еще не все так радужно в мире.