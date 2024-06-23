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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Николо Мелли: «Провел в «Милане» кучу лет, я капитан, это же что-то значит? Получил 45-секундный звонок от Мессины, который сказал, что клуб решил со мной расстаться»

«Мне не нравится, что пишут, что я ушел из «Милана». Я даже не думал об этом и, конечно, остался бы. После завоевания титула чемпиона Италии мы поговорили с Мессиной о продлении контракта и их апрельском предложении.

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