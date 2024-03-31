Сам себе мастер
ГлавнаяВязаниеВышивкаСтекло и керамикаДеревоГлинаБисер и жемчугНовая жизнь стары...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сам себе мастер

161 433 подписчика

Стоят сущие копейки, а сколько пользы: 5 полезный идей с кабельными стяжками, которые вам точно пригодятся

Стоят сущие копейки, а сколько пользы: 5 полезный идей с кабельными стяжками, которые вам точно пригодятся

Кабельные стяжки должны быть в каждом доме! Стоят они сущие копейки, но пользы приносят очень много. Покажем 5 любопытных лайфхаков, что можно сделать с пластиковыми хомутами! Это простые, но в то же время гениальные способы организации вещей в своём доме.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГМ
Георгий Михалев
Да, эти стяжки можно засунуть, практически, в любое место.
Ответить
13 час.
ИП
Игорь Петров
Ответить
10 час.
Lora Некрасова
Мне понравилось. Пойду куплю стяжки.👵
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх