Стоят сущие копейки, а сколько пользы: 5 полезный идей с кабельными стяжками, которые вам точно пригодятся

Кабельные стяжки должны быть в каждом доме! Стоят они сущие копейки, но пользы приносят очень много. Покажем 5 любопытных лайфхаков, что можно сделать с пластиковыми хомутами! Это простые, но в то же время гениальные способы организации вещей в своём доме.