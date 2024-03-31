Стоят сущие копейки, а сколько пользы: 5 полезный идей с кабельными стяжками, которые вам точно пригодятся

Кабельные стяжки должны быть в каждом доме! Стоят они сущие копейки, но пользы приносят очень много. Покажем 5 любопытных лайфхаков, что можно сделать с пластиковыми хомутами! Это простые, но в то же время гениальные способы организации вещей в своём доме.
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