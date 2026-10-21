Есть в еврейской истории факт, который звучит как парадокс, но при этом подтверждается всеми статистическими справочниками начала XX века.
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