Министерство госбезопасности Приднестровья сообщило об ударе беспилотника

Министерство госбезопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) сообщило об ударе беспилотного летательного аппарата по радиолокационной станции Минобороны в Рыбницком районе, в шести километрах от приднестровско-украинской границы.
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