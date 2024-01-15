30-градусные «ямальские» холода в Москве объяснили

Метеоролог Вильфанд связал скачки морозов в Москве с особенностями зимы и солнца В январе на Москву обрушились морозы до 30 градусов, после чего аномально низкие температуры сменились резкими потеплениями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии