МВД: более двух миллионов человек вовлечены в обналичивание похищенных средств

Преступники не воруют там, где живут, чтобы уйти от ответственности В преступную деятельность по обналичиванию похищенных средств вовлечено более 2 миллионов человек, включая мошенников из колл-центров за рубежом и их пособников, сообщил замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов сайту «Аргументы и факты».