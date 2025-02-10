МВД: более двух миллионов человек вовлечены в обналичивание похищенных средств

Преступники не воруют там, где живут, чтобы уйти от ответственности В преступную деятельность по обналичиванию похищенных средств вовлечено более 2 миллионов человек, включая мошенников из колл-центров за рубежом и их пособников, сообщил замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов сайту «Аргументы и факты».
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