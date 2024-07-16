Республиканцы пообещали построить «Железный купол» над всей территорией США

Республиканцы Соединённых Штатов Америки в партийной документации, которая были созданы в рамках президентской гонки, дали обещание возвести «железный купол», который будет защищать государство от любых ракетных и артиллерийских угроз.
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