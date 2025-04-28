❗️⚡️Истребитель JF-17C Block III ВВС Пакистана впервые получил ракеты класса «воздух-воздух» сверхбольшой дальности PL-15 (VLRAAM).
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❗️⚡️Истребитель JF-17C Block III ВВС Пакистана впервые получил ракеты класса «воздух-воздух» сверхбольшой дальности PL-15 (VLRAAM).