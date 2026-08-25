Brent опустилась ниже $90 впервые за неделю Мировые цены на нефть продолжают снижаться вторую сессию подряд на фоне фиксации прибыли и оценки новых санкций США против Ирана.
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Brent опустилась ниже $90 впервые за неделю Мировые цены на нефть продолжают снижаться вторую сессию подряд на фоне фиксации прибыли и оценки новых санкций США против Ирана.
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