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В России утверждены меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников

Кабмин утвердил меры поддержки бизнеса после беспилотных атак. Речь о селлерах Wildberries. Как пишет РИА Новости, нововведение предусматривает отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановление проверочных мероприятий.

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