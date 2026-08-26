В России утверждены меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников

Кабмин утвердил меры поддержки бизнеса после беспилотных атак. Речь о селлерах Wildberries. Как пишет РИА Новости, нововведение предусматривает отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановление проверочных мероприятий.
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