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РИА Новости: интегральный средний балл ЕГЭ-2026 составил 62,8

РИА Новости: интегральный средний балл ЕГЭ-2026 составил 62,8

Интегральный средний балл ЕГЭ за 2026 год составил 62,8. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные, представленные на выставке «Единая школа — единая страна», проходящей в Московском педагогическом государственном университете.

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