нападающий "Рейнджерс" Панарин оценил разгром "Вашингтона" в НХЛ

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин оценил выигранную четвертьфинальную серию Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) у "Вашингтон Кэпиталз" и отметил необходимость подготовки к следующему противостоянию.
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