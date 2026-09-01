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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Локомотива» нет побед в 9 матчах сезона – 6 поражений, 3 ничьих. Дальше – выезды к «Балтике» и «Зениту»

« Локомотив » продлил серию без побед со старта сезона-2026/27 до девяти матчей. Сегодня команда тренера Михаила Галактионова уступила « Акрону » (0:0, пенальти – 4:5) в 3-м туре группового этапа FONBET Кубка России.

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