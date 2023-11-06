Зачем каждый год мыть впускной коллектор даже на относительно свежем автомобиле

Фото globallookpress.com То, что раньше было уделом владельцев рыдванов и прочих «старух», сейчас актуально и для обладателей новинок от автопрома Поднебесной: турбомоторы, знаете ли, привередливы даже в немецком исполнении, уж в китайском — тем более.
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