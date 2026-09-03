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Иркутск Сегодня

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Кондитер из Иркутска отсудила 85 тысяч за незаконное увольнение

Судебные приставы Иркутской области добились восстановления трудовых прав кондитера, которую незаконно уволили.

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