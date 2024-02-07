Единственным владельцем КВН стал Александр Масляков-младший

Александр Масляков-старший и его жена вышли из состава собственников компании.Александр Масляков-младший стал единственным владельцем ООО «Телевизионное творческое объединение «АМИК» (Александр Масляков и компания), которому принадлежит КВН.
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