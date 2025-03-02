Поисковики ищут семью красноармейца Данила Барисова, пропавшего без вести

Установлено имя бойца 719-го стрелкового полка Барисова (Борисова) Данила Федоровича, пропавшего без вести в 1941 году, найденного и поднятого летом в 2024 году в Олонецком районе Карелии, сообщает пресс-служба поискового отряда «Видлицкий рубеж» 2 марта в соцсети «ВКонтакте».