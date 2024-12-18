Брали с ФСБ. Топ-менеджер строительной компании ответит за взятку в Приморье

В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении архангельского предпринимателя, обвиняемого в даче взятки за приемку автомобильной дороги после ее ремонта в Хасанском районе, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.