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Мнение: «Никто на Западе не заинтересован в мире на Украине», – Александр Дудчак

Мнение: «Никто на Западе не заинтересован в мире на Украине», – Александр Дудчак

Экономист и политолог Александр Дудчак в эфире программы «Мнение» заявил, что визит спецпосланников США и европейских политиков в Киев нужен был для поддержания Киева в конфликте с Россией.

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