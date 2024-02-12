Врач рассказала о вредных для почек лекарствах

Многие лекарственные препараты могут вызывать повреждение почек при неправильном использовании. Об этом в понедельник, 12 февраля, заявила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Анастасия Чижикова в беседе с «Газетой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии