Театр абсурда
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Театр абсурда

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Эксперты объяснили, теряет ли ультрапастеризованное молоко пользу после обработки

Ультрапастеризованное молоко может месяцами стоять в закрытой упаковке даже без холодильника. Из-за этого вокруг него до сих пор много мифов: например, что длительный срок хранения обеспечивают консерванты, а после нагревания в молоке практически не остаётся полезных веществ.

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