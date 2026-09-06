Эксперты объяснили, теряет ли ультрапастеризованное молоко пользу после обработки

Ультрапастеризованное молоко может месяцами стоять в закрытой упаковке даже без холодильника. Из-за этого вокруг него до сих пор много мифов: например, что длительный срок хранения обеспечивают консерванты, а после нагревания в молоке практически не остаётся полезных веществ.
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